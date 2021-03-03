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15:05, 3 марта 2021 года Администрации сельских поселений Орловской области уплатили страховые взносы только после вмешательства прокуратуры Речь идет о трех сельских поселениях Глазуновского района.





Как сообщает сайт прокуратуры Орловской области, администрациями Сеньковского, Богородского, Медведевского сельских поселений Глазуновского района в установленные сроки не осуществлялось перечисление страховых взносов в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонд обязательного медицинского страхования, в результате чего образовалась задолженность на общую сумму более 180 тыс. рублей.



Прокуратурой района главам администраций внесены представления. Задолженность по уплате страховых взносов была погашена в полном объеме. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.





Орловское Информбюро



