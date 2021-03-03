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16:02, 3 марта 2021 года Орловские судебные приставы отчитались о перевыполнении плана по взысканию исполнительского сбора в федеральный бюджет В Управлении федеральной службы судебных приставов по Орловской области подвели итоги деятельности за 2020 год.





В 2020 году в подразделениях Управления было возбуждено 341 014 исполнительных производств. Всего на исполнении находилось 541 375 исполнительных производств, что на 57 693 исполнительных производства больше, чем в 2019 году. Средняя нагрузка на 1 судебного пристава-исполнителя составила 4 511 исполнительных производств, что на 546 исполнительных производств больше, чем в 2019 году. По итогам 2020 года Управлением на 113,8% выполнен годовой план по взысканию исполнительского сбора в федеральный бюджет.



Как сообщил руководитель УФССП по Орловской области Виталий Смирнов, за отчетный период с должников всех категорий взыскано 2 млрд 489 млн рублей задолженности, из которых 964 млн 897 тыс. рублей взыскано в пользу консолидированного бюджета, что на 113 млн 667 тыс. рублей больше, чем в 2019 году.



По итогам 2020 года интенсивность исполнения в Управлении превысила 104% по алиментам, 107% - по взысканию уголовных штрафов, 144% - по предоставлению жилья сиротам, 211% - по взысканию долгов по заработной плате.



Лучшие сотрудники службы судебных приставов были отмечены Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора Орловской области, Орловского областного Совета народных депутатов, ведомственными наградами, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



