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16:16, 3 марта 2021 года

За грабеж орловец проведет в колонии строго режима более 3,5 лет

Преступление было совершено в конце октября 2020 года.


Как пишет сайт Заводского районного суда, орловец заметил в одном из магазинов города женщину, которая оплачивала товар на кассе. Он пошел за ней и в подъезде жилого дома, куда вошла женщина, попытался вырвать из ее рук сумки. Женщина оказала сопротивление, но нападавший с силой оттолкнул ее. Когда пострадавшая упала, мужчине удалось ее ограбить. Ущерб составил 7100 рублей.

За совершенное преступление ранее судимому орловцу судом было назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время приговор Заводского районного суда города Орла не вступил в законную силу и может быть обжалован в Орловский областной суд.


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