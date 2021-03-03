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Главная » Новости

16:29, 3 марта 2021 года

В Орловской области 229 ДТП произошли из-за плохих дорог

Цифры за 2020 год назвали в региональном УГИБДД.


С начала 2020 года недостатки в содержании улично-дорожной сети были зарегистрированы при 229 ДТП.

Из-за отсутствия или плохо различимой дорожной разметки произошло 131 дорожно-транспортное происшествие. 51 ДТП произошло из-за отсутствия или неправильного применения дорожных знаков. Недостатки зимнего содержания дорог стали причиной 18 ДТП. Еще 39 аварий произошли из-за отсутствия или неисправности освещения. Из-за сужения проезжей части случилось одно ДТП.

Также фиксировалось отсутствие пешеходных ограждений (6 ДТП), тротуаров (36 ДТП), элементов обустройства остановочного пункта общественного пассажирского транспорта (2 ДТП).

Всего за 2020 год в рамках надзора за состоянием улично-дорожной сети сотрудниками ГИБДД было выдано 1298 предписаний должностным и юридическим лицам на устранение недостатков. Не исполнено в срок 53 предписания, за что виновные привлечены к административной ответственности.

За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании улично-дорожной сети было возбуждено 340 дел об административных правонарушениях в отношении должностных и юридических лиц.

За повреждение улично-дорожной сети привлечено к административной ответственности 52 должностных и юридических лица.

Для рассмотрения и принятия решений на комиссии по Безопасности дорожного движения направлено 271 инициативное предложение по повышению безопасности, ликвидации аварийно-опасных участков, внедрению инженерных мероприятий. По фактам несоблюдения федерального законодательства в органы прокуратуры направлено 216 информаций о систематических нарушениях владельцами дорог обязательных требований безопасности при эксплуатации дорог, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.


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