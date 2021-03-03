Главная » Новости



16:46, 3 марта 2021 года Заброшенное бомбоубежище в орловской многоэтажке превратилось в приют для бомжей Бомбоубежище времен Советского Союза находится под девятиэтажным жилым домом на улице Латышских Стрелков. У жителей дома сложилось впечатление, что они сами живут в катакомбах, поскольку ни до кого не могут достучаться уже несколько лет. Но маргинальные элементы - лишь малое зло такого соседства.





Катакомбам, расположенным под девятиэтажкой на Латышских Стрелках, больше 30 лет. Когда-то это было защитное сооружение гражданской обороны третьего класса - бомбоубежище. Но с распадом Советского Союза оно оказалось бесхозными. Жители дома утверждают, что бомбоубежище заселили бездомные. А чуть ли не раз в месяц тут происходят пожары. Чтобы убедиться в том, что последний пожар здесь был совсем недавно, достаточно просто сюда спуститься. В воздухе запах гари. О возгорании свидетельствуют и почерневшие потолки. А ещё местные жители рассказывают, что буквально прошлой осенью здесь был обнаружен труп.



Ещё одна опасность, которую несут катакомбы, - обрушение. Входная пристройка рассыпается.



Владимир Перелыгин, житель дома №3 по ул. Латышских Стрелков: «Съехала плита, упала. Это перекрытие. Хорошо, что не было детей. У меня у самого маленький внук, очень боюсь. И тем более здесь скопище бомжей, человек по пять-десять человек кучкуются».

Местные жители уже несколько лет ведут переписку с Росимуществом. Именно это агентство - владелец бомбоубежища, потому что изначально все подобные защитные сооружения являются федеральной собственностью.



Роман Горбунов, заместитель начальник ГУ МЧС России по Орловской области: «Оно числится в Росимуществе. Но документов о том, что это является федеральной собственностью, не существует. То есть, оно, как положено, не зарегистрировано как федеральное имущество».

Поэтому ни муниципалитет, ни управляющая домом организация вкладывать деньги в бомбоубежище не могли. Представитель собственника на встрече тоже был, но от комментариев отказался.



Эльмира Музалевская, сотрудник МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях: «Я не уполномочена сегодня давать комментарии. Позиция МТУ - по официальным перепискам».

Игорь Тарасов, начальник управления по безопасности администрации г. Орла: «Были письма от Росимущества, что подготовлена смета по приведению данного сооружения в надлежащее состояние».

Но планы по приведению бомбоубежища в надлежащее состояние переносились из года в год. Поэтому местные жители и решили обратиться в общественную приёмную партии «Единая Россия». Вопрос дошёл до депутата Госдумы. Собрав всех заинтересованных лиц, удалось выработать дальнейший план действий.



Николай Земцов, депутат Государственной Думы ФС РФ: «Дверь должна быть установлена в ближайшую неделю. Все вопросы, связанные с установлением имущественных отношений, с назначением помещения, что там будет или не будет, дать ли его какому-то предпринимателю, чтобы там был какой-то зал, или что-то, - это вопрос второй. Дверь должна быть установлена».

Михаил Вдовин, руководитель общественной приёмной партии «Единая Россия»: «Я рекомендовал администрации города срочно провести комиссию по ЧС, рассмотреть эту ситуация и принять необходимые меры, для того чтобы обеспечить безопасность жителей. Будем ждать результатов комиссии».

Есть другой механизм, чтобы заставить собственника навести порядок в бомбоубежище, - обратиться в суд. Но процесс может затянуться надолго.





Антон Киселёв



