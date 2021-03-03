среда 3.03.2021 19:37:32 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

17:43, 3 марта 2021 года

В Орле устраняют ямы на дорогах

Как сообщает городское Управление коммунальным хозяйством, в настоящий момент ямочный ремонт производят три бригады. Это силы «Спецавтобазы», «Дорожной службы» и «Дорожного предприятия - 1».


«Спецавтобаза» продолжает ремонт Наугорского шоссе. В день залатано 86 кв.метров. Ещё 50 кв.метров планируется сделать ночью.

«Дорожная служба» залатала 70 кв.метров ул. Раздольной, в ночь планирует перейти на ул. Бурова — отфрезеровать и заделать 60 кв.метров.

«Дорожное предприятие - 1» временно приостановило работы литым асфальтом, ведёт отсыпку щебнем. По итогам дня отсыпано 12 кв.метров переулка Маслозаводского.

Всего за январь-март 2021 года дорожные службы залатали литым асфальтом 1 242 кв.метров. Когда позволит температурный режим, перейдут на работу горячим асфальтом. Условия его применения — выше 10 градусов окружающей среды, сообщает сайт городской администрации.

Фото пресс-службы администрации города Орла


Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.