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17:43, 3 марта 2021 года В Орле устраняют ямы на дорогах Как сообщает городское Управление коммунальным хозяйством, в настоящий момент ямочный ремонт производят три бригады. Это силы «Спецавтобазы», «Дорожной службы» и «Дорожного предприятия - 1».





«Спецавтобаза» продолжает ремонт Наугорского шоссе. В день залатано 86 кв.метров. Ещё 50 кв.метров планируется сделать ночью.



«Дорожная служба» залатала 70 кв.метров ул. Раздольной, в ночь планирует перейти на ул. Бурова — отфрезеровать и заделать 60 кв.метров.



«Дорожное предприятие - 1» временно приостановило работы литым асфальтом, ведёт отсыпку щебнем. По итогам дня отсыпано 12 кв.метров переулка Маслозаводского.



Всего за январь-март 2021 года дорожные службы залатали литым асфальтом 1 242 кв.метров. Когда позволит температурный режим, перейдут на работу горячим асфальтом. Условия его применения — выше 10 градусов окружающей среды, сообщает сайт городской администрации.



Фото пресс-службы администрации города Орла





Орловское Информбюро



