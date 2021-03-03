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17:45, 3 марта 2021 года В Орле назвали имена самых внимательных читателей Подведены итоги VII регионального литературного конкурса.





Конкурс «Самый внимательный читатель» проводится в регионе с 2015 года. В этом году конкурс посвятили роману Федра Михайловича Достоевского «Идиот». Для участия в конкурсе было подано более 160 заявок.



Первое место завоевали Дарья Викторова (Овсянниковская средняя общеобразовательная школа, Орловский район) и Марина Печевая (средняя общеобразовательная школа № 15 им. М.В. Гордеева г. Орла).



Второе место досталось Виктории Ледяйкиной (Тагинская СОШ, Глазуновский район) и Дарье Лукьянчиковой («Средняя общеобразовательная школа №4» г. Ливны).



Третье место разделили Александра Лубянкина (средняя общеобразовательная школа № 26 г. Орла), Дарина Мосина (гимназия № 16 г. Орла), Анна Одеяненко («Средняя общеобразовательная школа №1» г. Ливны), Ольга Бабенкова («Жилинская СОШ», Орловский район), Олеся Новикова («Средняя общеобразовательная школа №4» г. Мценска) и Карина Селиванова («Тагинская СОШ», Глазуновский район).



Торжественная церемония награждения победителей и призеров прошла сегодня в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина, сообщает информационный портал Орловской области.



Фото с сайта администрации Орловской области





Орловское Информбюро



