Орловцев больше всего интересуют вопросы соцобслуживания

|
|
|Главная » Новости
17:57, 3 марта 2021 года
Орловцев больше всего интересуют вопросы соцобслуживанияЦентр управления регионом подвел итоги за неделю.
В ЦУР Орловской области за прошедшую неделю поступило 603 обращения.
588 вопросов уже решены. Лидером по числу обращений стал город Орел. Жителями областного центра было направлено 458 обращений, города Мценска – 26, Верховского района – 16.
По-прежнему одной из наиболее популярных тем обращений остается социальное обслуживание и защита населения. Всего направлено 211 обращений по этой тематике. Также, согласно статистике, растет недовольство из-за задержек с вывозом мусора (102 обращения). Кроме того, много вопросов у жителей региона вызывает ситуация с дорогами, транспортом и ЖКХ – 95, 75 и 34 обращения соответственно.
Центр управления регионом Орловской области был открыт в ноябре 2020 года. Его задача – координировать работу государственных органов власти и ведомств региона по обращениям жителей. ЦУР получает обращения граждан из разных источников: с официальных сайтов муниципалитетов и портала «Обращаем внимание», от различных ведомств, из аккаунтов органов власти в соцсетях.
Официальное сообщество ЦУРа Орловской области в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/tsur57.
Орловское Информбюро