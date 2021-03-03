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17:57, 3 марта 2021 года

Орловцев больше всего интересуют вопросы соцобслуживания

Центр управления регионом подвел итоги за неделю.


В ЦУР Орловской области за прошедшую неделю поступило 603 обращения.
588 вопросов уже решены. Лидером по числу обращений стал город Орел. Жителями областного центра было направлено 458 обращений, города Мценска – 26, Верховского района – 16.

По-прежнему одной из наиболее популярных тем обращений остается социальное обслуживание и защита населения. Всего направлено 211 обращений по этой тематике. Также, согласно статистике, растет недовольство из-за задержек с вывозом мусора (102 обращения). Кроме того, много вопросов у жителей региона вызывает ситуация с дорогами, транспортом и ЖКХ – 95, 75 и 34 обращения соответственно.

Центр управления регионом Орловской области был открыт в ноябре 2020 года. Его задача – координировать работу государственных органов власти и ведомств региона по обращениям жителей. ЦУР получает обращения граждан из разных источников: с официальных сайтов муниципалитетов и портала «Обращаем внимание», от различных ведомств, из аккаунтов органов власти в соцсетях.

Официальное сообщество ЦУРа Орловской области в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/tsur57.


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