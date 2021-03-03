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18:38, 3 марта 2021 года Жилищная инспекция продолжает получать от орловцев жалобы на сугробы во дворах Сегодня специалисты проинспектировали ситуацию у семиэтажного дома на Комсомольской.





Жильцы пожаловались на наледь и снег на придомовой территории и ледяную колею, из-за которой проехать по внутриквартальному проезду практически невозможно. Все эти факты инспекторы подтвердили. Управляющей компании выдано предписание на устранение нарушений.

Евгений Итальянцев, инспектор управления госжилинспекции департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области: «На устранение недочётов будем давать максимум неделю. Обращений достаточно много, но в последнее время, в связи с аномальными плюсовыми температурами, многие обращения уже неактуальны».





Антон Киселёв



