среда 3.03.2021 19:37:57 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

18:40, 3 марта 2021 года

Под Орлом произошло тройное ДТП с пострадавшими

Водитель, по вине которого произошла авария, пытался скрыться с места происшествия.


ДТП произошло в Знаменке Орловской. Скорая помощь с места аварии увезла троих.

Владелец автомобиля, из-за которого произошла тройная авария, как говорят очевидцы, вышел из-за руля, постоял и уехал. Но не далеко. Лихача остановило железное ограждение возле гипермаркета на Кромском шоссе. При этом он зацепил еще несколько стоящих автомобилей. В результате освидетельствования было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль нарушителя увезли на эвакуаторе. Все подробности происшествий предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

В региональной Госавтоинспекции отмечают прирост ДТП под градусом, и обещают усилить борьбу с нарушителями.

С начала этого года на Орловщине задержано 350 нетрезвых водителей. Как говорят инспекторы, чаще всего таких водителей останавливают не в ходе профилактических рейдов, а уже по факту ДТП. Нередко - с летальным исходом.


Всеволод Трифонов
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.