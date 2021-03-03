Под Орлом произошло тройное ДТП с пострадавшими

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18:40, 3 марта 2021 года
Под Орлом произошло тройное ДТП с пострадавшимиВодитель, по вине которого произошла авария, пытался скрыться с места происшествия.
ДТП произошло в Знаменке Орловской. Скорая помощь с места аварии увезла троих.
Владелец автомобиля, из-за которого произошла тройная авария, как говорят очевидцы, вышел из-за руля, постоял и уехал. Но не далеко. Лихача остановило железное ограждение возле гипермаркета на Кромском шоссе. При этом он зацепил еще несколько стоящих автомобилей. В результате освидетельствования было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль нарушителя увезли на эвакуаторе. Все подробности происшествий предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
В региональной Госавтоинспекции отмечают прирост ДТП под градусом, и обещают усилить борьбу с нарушителями.
С начала этого года на Орловщине задержано 350 нетрезвых водителей. Как говорят инспекторы, чаще всего таких водителей останавливают не в ходе профилактических рейдов, а уже по факту ДТП. Нередко - с летальным исходом.
Всеволод Трифонов