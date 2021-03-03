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18:39, 3 марта 2021 года

Первый компонент вакцины получили около 21 тысячи орловцев

Полностью завершили вакцинацию больше 8700 человек.


Как сообщили сегодня на заседании регионального штаба по вакцинации, активнее всего прививаются орловцы старше 60 лет и граждане с хроническими заболеваниями.

Сейчас получить «Спутник V» можно в 35 прививочных пунктах, 10 из них - в ФАПах, работают также и 26 мобильных бригад. Они проводят иммунизацию в трудовых коллективах.


Надежда Невматулина
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