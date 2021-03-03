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19:00, 3 марта 2021 года Красивые и смелые В преддверии праздника с сотрудниками орловской полиции встретился корреспондент ГТРК «Орел» Всеволод Трифонов.





Капитан полиции Светлана Маланина на службе даже дома. Охраняет семейный очаг. Порядок в квартире на первом месте, дети, а их трое, берут пример с родителей и понимают, что такое дисциплина. Светлана о большой семье мечтала всегда.



Сыновья Дима и Ваня - двойняшки. Учатся на отлично, а вот хобби у них разные. Один предпочитает рукопашный бой, другой, напротив, битву показывает на шахматной доске. Дочь Мария - помощница по хозяйству, и нередко вместе с братьями провожает маму на работу.



Сегодня в миграционной службе капитан Маланина отвечает за выдачу документов иностранным гражданам.



Сильная и смелая. Так характеризуют коллеги младшего лейтенанта Инну Шманеву. Инспектор постовой службы всегда знает, что делать, а самое главное в работе на улицах города - это подход к людям.



Патрулировать улицы непросто. Но работать в полиции Инна мечтала с пятого класса. Любовь встретила тоже на службе. И сейчас семья полицейских воспитывает сына. А вот отметить женский праздник придется на посту. И для младшего лейтенанта Шманевой это уже традиция.



Девушкам в форме и в День защитника Отечества, и на 8-е марта поздравления приходят в равном количестве. А главный подарок, как признаются полицейские, - порядок. На улицах родного города и в семье.





Всеволод Трифонов



