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19:05, 3 марта 2021 года

Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 6 млн рублей

Речь идет об уголовном деле в отношении бывшего генерального директора АО «Орелоблэнерго» и его знакомого. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.


По версии следствия, в июне 2015 года между АО «Орелоблэнерго», акции которого находятся в собственности Орловской области, и ООО «Промэнергострой» было заключено 7 договоров подряда по строительству объектов электросетевого хозяйства и замене светильников наружного освещения на ряде улиц г. Орла. При этом организатором непосредственного выполнения работ по указанным договорам выступал второй соучастник преступления и созданное им юридическое лицо. Фактически часть работ по заключенным договорам были выполнены за счет средств и сил самого заказчика АО «Орелоблэнерго», а злоумышленниками в акты о приемке выполненных работ были внесены ложные сведения об их исполнении подрядными организациями. В результате указанных действий обвиняемым удалось похитить более 6 млн рублей средств акционерного общества.

Расследование уголовного дела осуществлялось СУ СК России по Орловской области.

После вручения обвинительного заключения обвиняемым уголовное дело будет направлено в Заводской районный суд г. Орла для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Орловской области.


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