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21:05, 3 марта 2021 года В Орловской области нужно заменить 3 000 м² дорог Эту цифру озвучил сегодня губернатор Андрей Клычков во время трансляции в социальных сетях.





По словам главы региона, на дорожный ремонт будет выделено дополнительное финансирование в размере 986 миллионов рублей. Кроме этого прорабатывается вопрос увеличения численности рабочих бригад, занимающихся восстановлением трасс.



Андрей Клычков заявил, что область обращалась за помощью в соседние регионы, но там отказались предоставить Орловщине технику и людей из-за аналогичных проблем.



Губернатор особо подчеркнул, что почти все пострадавшие дороги уже определенное время эксплуатировались, и температурные качели их разрушили.



Продолжая развивать тему, Клычков заявил, что разобраться с этой проблемой планируется в течение марта, на апрель запланирована разметка трасс.





Орловское Информбюро



