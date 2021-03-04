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21:06, 3 марта 2021 года

Орловцы предложили Андрею Клычкову ремонтировать дороги так же, как федеральные трассы

Об этом шла речь во время прямого эфира главы Орловской области в соцсетях.


В чате губернатору предложили решение дорожной проблемы – строить городские трассы по типу федеральных.

«Делайте качественно, федеральные трассы так не сыплются», – заявил один из зрителей эфира.

Клычков заявил, что лично он ничего не строит, но вопрос приемки работ потребует от властей большего контроля. Завершая ответ, глава региона отметил существенные различия между технологиями строительства федеральных и городских трасс.
«Можно было бы, наверное, бетонными плитами заложить, они зимой не вылетают, но смешно ведь говорить», – прокомментировал Клычков.



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