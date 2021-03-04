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21:19, 3 марта 2021 года Орловскую соцзащиту обязали увеличить активность в информационном поле Об этом заявил глава региона Андрей Клычков во время общения с жителями области в социальных сетях.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «По департаменту соцзащиты – максимально заставили идти сейчас в информационное поле, потому что вижу по Центру управления регионом большое количество вопросов о льготах, условиях их получения, сроках выплат. Мне кажется, что департамент соцзащиты один из немногих, кто на поступающие вопросы активно отвечает».

Говоря о важности присутствия властей в соцсетях, губернатор привел в пример свои прямые эфиры – вопросы и требования зрителей «подхватываются» чиновниками, и уже на следующее утро некоторые из них помечаются и на следующий день входят в перечень поручений для отработки.

«Не все удается делать сразу, но, по крайней мере, мы запускаем работу, которую можно реализовать и увидеть изменения», – подчеркнул Андрей Клычков.





Орловское Информбюро



