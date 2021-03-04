четверг 4.03.2021 00:47:35 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

21:19, 3 марта 2021 года

Орловскую соцзащиту обязали увеличить активность в информационном поле

Об этом заявил глава региона Андрей Клычков во время общения с жителями области в социальных сетях.


 Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «По департаменту соцзащиты – максимально заставили идти сейчас в информационное поле, потому что вижу по Центру управления регионом большое количество вопросов о льготах, условиях их получения, сроках выплат. Мне кажется, что департамент соцзащиты один из немногих, кто на поступающие вопросы активно отвечает».

Говоря о важности присутствия властей в соцсетях, губернатор привел в пример свои прямые эфиры – вопросы и требования зрителей «подхватываются» чиновниками, и уже на следующее утро некоторые из них помечаются и на следующий день входят в перечень поручений для отработки.
«Не все удается делать сразу, но, по крайней мере, мы запускаем работу, которую можно реализовать и увидеть изменения», – подчеркнул Андрей Клычков.



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.