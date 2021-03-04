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21:21, 3 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Больше 21-й тысячи орловцев уже защитились от коронавируса. Пункты вакцинации работают во всех районах области.



- Колея раздора. Сегодня Жилинспекция вышла в рейд по дворам.



- Почему бомбоубежище стало убежищем для бездомных?

Мы выехали на место, чтобы получить ответы.



- Они следят за порядком на работе и дома. О женщинах в мужской профессии - наш сюжет.



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