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4:22, 4 марта 2021 года 4 марта в большой прокат выходит фильм «Пара из будущего» Фильм снят при участии телеканала «Россия».





Недалекое будущее, 2040 год. Евгений и Александра 20 лет в браке, их отношения похожи на высохший урюк. Развестись у них тоже не получается, поскольку в будущем расторжение брака – очень дорогая услуга. Но судьба дает им шанс: Евгений и Александра попадают в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда влюбленный и юный Женя сделал предложение прелестной Саше. Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости, но это будет непросто. Молодые будут сражаться за свою любовь.



В ролях: Сергей Бурунов, Мария Аронова, Денис Парамонов, Дарья Коныжева, Сергей Степин, Павел Мисаилов и др.



Режиссер: Алексей Нужный.

Сценаристы: Евгений Кулик, Дмитрий Балуев, Алексей Нужный.

Оператор: Юрий Коробейников.

Продюсеры: Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Рафаел Минасбекян, Никита Михалков, Алексей Нужный.



Съемки ленты проходили в Нижнем Новгороде летом 2020 года между двумя волнами пандемии коронавируса. Зрители привыкли видеть на экранах Москву или Санкт-Петербург, тем интереснее, что в «Паре из будущего» предстают менее знакомые улицы и пейзажи города на Волге.





Орловское Информбюро



