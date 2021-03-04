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6:26, 4 марта 2021 года Для орловцев устроят 11 ярмарок вакансий Мероприятия организует региональное управление труда и занятости.





Первая ярмарка вакансий состоится 10 марта в Урицком районе. В этот день ждут на собеседование швей и тех, кто готов обучиться этой специальности.



Следующее общение с потенциальными работодателями состоится 16 марта в Орле. Для жителей города представят более широкий список вакансий - от химиков до слесарей.



Состоятся ярмарки и в других районах области. Как указано на сайте управления труда и занятости, предложат места и библиотекарям, и педагогам, и медсестрам. На портале ведомства можно познакомиться с подробным расписанием ярмарок на март.





Мария Семак



