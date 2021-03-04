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5:27, 4 марта 2021 года

Юных орловцев приглашают к участию в традиционном фестивале «Волшебный фонарик»

Желающих блеснуть талантом на сцене ждут в театре «Русский стиль».


Заявить о своем желании нужно до 10 марта. Кроме лучшей театральной постановки, жюри выберут лучший рисунок, посвященный театру, и лучшее сочинение о том спектакле, который автор увидел в «Русском стиле». Возраст участников - от 12-ти до 17-ти лет. Ждут театральные коллективы из дворцов творчества и школьные студии. Конкурс приурочен к Всемирному дню театра. Он отмечается 27 марта.


Мария Семак
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