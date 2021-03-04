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9:28, 4 марта 2021 года Орловские киокусинкай-каратисты пополнили свои копилки бронзовыми медалями В Москве завершились международные соревнования Russian Open Junior Cup-2021. С одним из орловских спортсменов-победителей встретилась корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Опанасюк.





На турнир приехали более 1500 тысяч участников со всего мира. Орловскую область представляли 24 спортсмена. Трое из них завоевали бронзу. Это Анна Колганова, Даниил Румянцев и Рашад Гусейнов.



В конце марта в Москве пройдет Первенство России по кикусинкай карате - настрой у орловских спортсменов боевой, в планах - привезти медали с золотым отливом.





Юлия Опанасюк



