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8:35, 4 марта 2021 года Россыпь цветов – для орловчанок В преддверии 8 марта оживились выставочные проекты, в предстоящие дни их будет немало. Одним из первых весенний ветер ощутил Орловский краеведческий музей и приветствовал всех орловчанок открытием арт-проекта - с живописью, музыкой и предпраздничным настроением.





На улице еще снег, а в краеведческом музее настоящий вальс цветов. Маки, сирень, розы, букеты, которые способны растопить самое холодное женское сердце. Потому что это не просто цветы. Полотна Ирины Ногиной - это и тайна, и смысловое наполнение, и невероятная яркость, которой так не хватало в последние дни зимы.



Ирина Ногина, художник: «Есть любимые цветы, как у всех, они уже определяют идею, и создают композицию холста, и цветовую гамму диктуют, и настроение диктуют, поэтому вот у меня некоторые цветы повторяются».

Повторяются – любимые: ирисы и лилии. А каждая женщина тоже цветок, считает художница.



Организаторы выставки - общественная организация «Академия культуры» и Орловский краеведческий музей.



Светлана Медведева, руководитель общественной организации «Академия культуры»: «Хотелось создать праздничное начало весны, чтобы уже прямо в воздухе это звучало, что вот она, весна! Я думаю, и выставка, и та программа, которую мы подготовили, как раз соответствуют названию».

В исполнении актеров театра «Русский стиль» прозвучали любимые многими песни, а волшебные цветы Ирины Ногиной добавили не только красок и настроения, но и оживили предчувствие возрождения. Снова придет весна, и все будет хорошо, а в эти дни - еще и празднично!





Эва Стасюлевич



