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21:36, 3 марта 2021 года Андрей Клычков объяснил рост аренды на недвижимое имущество Глава Орловской области провел сегодня традиционный прямой эфир с социальных сетях.





Дать соответствующий комментарий губернатора побудил вопрос в чате трансляции. В нем зритель заявил о росте цены аренды на землю для малого бизнеса.



«Это грабеж, надо разбираться», – написал пользователь.

«Пишут: подняли аренду для бизнеса. Давайте разберемся. Это отдельный вопрос, наверное, не самый популярный и модный, о котором стоит говорить. Вот вносим поправки, например, аренда по имуществу. Два региона в РФ не приняли законы о ставке арендной платы на недвижимое имущество – Орловская и Владимирская области. Что это за недвижимое имущество – это торговые центры, большие объекты. Не бедняки ими владеют.



Мне говорят: «Зачем вы подняли аренду на эти объекты?». А с кого тогда бюджет должен получать доходы? Он должен с бедных людей их получать? Так я, наоборот, против. Нужно, чтобы была меньшая нагрузка для людей с низкими доходами, а большая – для тех, кто в городе владеет огромным количеством недвижимости, а платить ничего не хочет», – прокомментировал Клычков.





Орловское Информбюро



