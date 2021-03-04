Андрей Клычков объяснил рост аренды на недвижимое имущество

«Пишут: подняли аренду для бизнеса. Давайте разберемся. Это отдельный вопрос, наверное, не самый популярный и модный, о котором стоит говорить. Вот вносим поправки, например, аренда по имуществу. Два региона в РФ не приняли законы о ставке арендной платы на недвижимое имущество – Орловская и Владимирская области. Что это за недвижимое имущество – это торговые центры, большие объекты. Не бедняки ими владеют.
Мне говорят: «Зачем вы подняли аренду на эти объекты?». А с кого тогда бюджет должен получать доходы? Он должен с бедных людей их получать? Так я, наоборот, против. Нужно, чтобы была меньшая нагрузка для людей с низкими доходами, а большая – для тех, кто в городе владеет огромным количеством недвижимости, а платить ничего не хочет», – прокомментировал Клычков.