четверг 4.03.2021 00:47:47 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

21:36, 3 марта 2021 года

Андрей Клычков объяснил рост аренды на недвижимое имущество

Глава Орловской области провел сегодня традиционный прямой эфир с социальных сетях.


Дать соответствующий комментарий губернатора побудил вопрос в чате трансляции. В нем зритель заявил о росте цены аренды на землю для малого бизнеса.

«Это грабеж, надо разбираться», – написал пользователь.
«Пишут: подняли аренду для бизнеса. Давайте разберемся. Это отдельный вопрос, наверное, не самый популярный и модный, о котором стоит говорить. Вот вносим поправки, например, аренда по имуществу. Два региона в РФ не приняли законы о ставке арендной платы на недвижимое имущество – Орловская и Владимирская области. Что это за недвижимое имущество – это торговые центры, большие объекты. Не бедняки ими владеют.

Мне говорят: «Зачем вы подняли аренду на эти объекты?». А с кого тогда бюджет должен получать доходы? Он должен с бедных людей их получать? Так я, наоборот, против. Нужно, чтобы была меньшая нагрузка для людей с низкими доходами, а большая – для тех, кто в городе владеет огромным количеством недвижимости, а платить ничего не хочет», – прокомментировал Клычков.



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.