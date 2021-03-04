четверг 4.03.2021 00:47:53 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

21:56, 3 марта 2021 года

Андрей Клычков: «Чиновниками работают по призванию»

Глава Орловской области обсудил со зрителями трансляции заработную плату чиновничьего аппарата.


Тема была поднята зрителями трансляции, написавшими о двукратном росте оплаты труда чиновников. «Это где такие чиновники? Пойду на них посмотрю», – отреагировал на это губернатор. Продолжая развивать тему, Клычков рассказал, что когда он занял свой нынешний пост, ему рассказали о последней индексации заработной платы у чиновников. По словам главы региона, это произошло ещё в 2008 году, и тогда было принято решение о десятипроцентной индексации.
«И даже этого мы не можем сделать, потому что у нас нет денег в бюджете», – заявил Клычков.

В чате трансляции отреагировали на слова губернатора и пожалели чиновников – иронично или всерьез, неизвестно. На это губернатор заявил следующее: «Да не надо нас жалеть, на самом деле, я считаю, что чиновниками работают те люди, которые должны работать все-таки по призванию».


Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.