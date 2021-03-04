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21:56, 3 марта 2021 года Андрей Клычков: «Чиновниками работают по призванию» Глава Орловской области обсудил со зрителями трансляции заработную плату чиновничьего аппарата.





Тема была поднята зрителями трансляции, написавшими о двукратном росте оплаты труда чиновников. «Это где такие чиновники? Пойду на них посмотрю», – отреагировал на это губернатор. Продолжая развивать тему, Клычков рассказал, что когда он занял свой нынешний пост, ему рассказали о последней индексации заработной платы у чиновников. По словам главы региона, это произошло ещё в 2008 году, и тогда было принято решение о десятипроцентной индексации.

«И даже этого мы не можем сделать, потому что у нас нет денег в бюджете», – заявил Клычков.

В чате трансляции отреагировали на слова губернатора и пожалели чиновников – иронично или всерьез, неизвестно. На это губернатор заявил следующее: «Да не надо нас жалеть, на самом деле, я считаю, что чиновниками работают те люди, которые должны работать все-таки по призванию».





Орловское Информбюро



