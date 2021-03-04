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10:53, 4 марта 2021 года

Стали известны подробности пьяного ДТП в Орле

Тройное ДТП с пострадавшими произошло 3 марта в 11:50 в районе Знаменки Орловской.


36-летний водитель, управляя автомобилем «Киа», следовал по автодороге Южный подъезд к городу Орлу и в районе 23 км допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2112, который следовал впереди в попутном направлении. От удара «двенадцатая» врезалась в впереди идущую «Ладу» седьмой модели, которая в свою очередь вылетела на встречку, столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло» и врезалась в металлический отбойник. 
 
В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2112, водитель автомобиля ВАЗ-2107 и пассажир автомобиля «Фольксваген Поло» (женщина 1953 г.р.) получили телесные повреждения.
 
По словам очевидцев, владелец автомобиля, из-за которого произошла тройная авария, вышел из-за руля, постоял и уехал. Но не далеко. Лихача остановило железное ограждение возле гипермаркета на Кромском шоссе. При этом он зацепил еще несколько стоящих автомобилей. В результате освидетельствования было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль нарушителя увезли на эвакуаторе. 
 
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили травмы.


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