Прокуратура отклонила законопроект о преобразовании Орловского района

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10:53, 4 марта 2021 года
Прокуратура отклонила законопроект о преобразовании Орловского районаВедомство усмотрело нарушения законодательства в отдельных положениях документа, принятого областным советом.
Напомним, что законопроект преобразования Орловского района в единый муниципальный округ был принят на сессии областного совета в минувший вторник.
Как сообщила сегодня пресс-служба региональной прокуратуры, ведомство рассмотрело принятый документ и обнаружило в нем нарушения ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ФЗ № 78 «О землеустройстве» в части описания местоположения границы Орловского муниципального округа. Кроме этого, нормы законопроекта не отвечают аналогичным требованиям Минэкономразвития РФ.
В соответствии с выявленными нарушениями, прокуратура направила отрицательное заключение на законопроект в адрес Леонида Музалевского, председателя областного совета народных депутатов. Ведомство установило личный контроль за устранением недостатков документа.
Орловское Информбюро