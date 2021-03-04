Прокуратура отклонила законопроект о преобразовании Орловского района

Ведомство усмотрело нарушения законодательства в отдельных положениях документа, принятого областным советом.

В соответствии с выявленными нарушениями, прокуратура направила отрицательное заключение на законопроект в адрес Леонида Музалевского, председателя областного совета народных депутатов. Ведомство установило личный контроль за устранением недостатков документа.