Главная » Новости



11:18, 4 марта 2021 года В Орловской области зарегистрировано 80 случаев коронавируса В России обнародовали суточную статистику заболеваемости COVID-19.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 4 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 80 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось 30 603 орловца.



Число орловцев с активным течением болезни – 2 451. За сутки выписали 118 жителей региона, всего – 27 703. Количество смертей от новой болезни – 449, накануне зафиксировано 3 летальных исхода.

Суточная заболеваемость в стране – 11 385, всего – 4 290 135. Накануне выздоровело – 16 123, за время пандемии – 3 869 857. За сутки скончалось 475 человек, общее число летальных исходов – 87 823. На лечении остаются 332 455 заболевших.

Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Орловское Информбюро



