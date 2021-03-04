В центре Мценска сбили пешехода

ДТП произошло 3 марта в 20:15.

20-летний водитель на отечественном легковом автомобиле следовал в районе д. 1 площади Ленина, где допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил травмы. Госпитализация не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили травмы.

Фото пресс-службы УГИБДД по Орловской области