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11:41, 4 марта 2021 года Распространение коронавируса по районам Орловской области Оперативный штаб представил статистику заболеваемости COVID-19 в регионе на 4 марта.





Суточный прирост:

Орел – 56; Орловский район – 9; Урицкий – 5; Болховский, Кромской, Покровский, Новодеревеньковский – по 2; Верховский и Залегощенский – по 1.



С начала пандемии:

Орел – 15 560; Орловский район – 3 761; Болховский – 709; Знаменский – 168; Хотынецкий – 522; Урицкий – 669; Шаблыкинский – 206; Сосковский – 192; Кромской – 411; Дмитровский – 755; Свердловский – 454; Троснянский – 356; Глазуновский – 253; Малоархангельский – 461; Покровский – 558; Колпнянский – 325; Должанский – 333; Ливенский – 639. Ливны – 1 177; Верховский – 339; Залегощенский – 407; Краснозоренский – 195; Новодеревеньковский – 431; Новосильский – 146; Корсаковский – 71; Мценск и Мценский район – 1 505.

Всего в регионе с начала пандемии заразилось – 30 603, за сутки – 80, выписано – 118. Выздоровели за все время – 27 703, на лечении – 2 451. От осложнений на фоне болезни в области скончалось 449 человек – накануне было зафиксировано 3 летальных исхода – сообщает информационный отдел регионального оперативного штаба по коронавирусу.





Орловское Информбюро



