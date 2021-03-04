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11:50, 4 марта 2021 года Дальнобойщик на «Скании» отправил молодого водителя в реанимацию ДТП произошло 3 марта в 19:40 на автодороге М-2 «Крым».





Водитель, управлял автомобилем «Сканиа», следовал по автодороге М-2 «Крым» и в районе 393 км выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем «Мицубиси Кольт», который следовал во встречном направлении. В результате ДТП 20-летний водитель автомобиля «Мицубиси» получил телесные повреждения, госпитализирован в реанимацию. За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили травмы. Фото пресс-службы УГИБДД по Орловской области





Орловское Информбюро



