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11:57, 4 марта 2021 года Сегодня в Орле стартовал областной турнир по легкой атлетике среди юниоров и юношей Турнир будет проходить в течение двух дней.





За возможность подняться на пьедестал почета будут соревноваться юноши и девушки не старше 18 лет. В программе - забеги на короткие и длинные дистанции, а также прыжки в высоту, длину и тройной прыжок.



В первый день борьба начнется в 13:00, завтра - в 11:00.





Анастасия Дорохова



