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12:02, 4 марта 2021 года В Ливнах отремонтируют 12 дворов и 3 общественных пространства Объекты начнут приводить в порядок, как только позволит погода.





Всего по программе «Формирование комфортной городской среды» Ливны получат больше 33 миллионов рублей. 17,5 млн из них направят на ремонт дворов. Подрядные организации уже определены. Кроме того, ливенцам еще предстоит голосование по объектам, которые благоустроят в следующем году.



Выбрать нужно будет из двух вариантов - сквер по улице Орловской и парк Машиностроителей. Его, кстати уже ремонтируют. На благоустройство парка выделено 69 миллионов рублей из федерального бюджета, но, как считают в администрации райцентра, этой суммы недостаточно, чтобы охватить полный оббьем благоустройства парка.





Мария Семак



