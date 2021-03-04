В Мценске соревнуются профессионалы технических специальностей

В Орловской области проходит V региональный чемпионат WorldSkills Russia.

На площадках трудятся студенты из пяти учебных заведений. Задача каждого - быстро и качественно выполнить задание. Всего нужно выполнить четыре модуля, на выполнение задания каждого модуля отводится по три часа.

В 2019 году Мценский техникум агробизнеса и сервиса выиграл грант Министерства просвещения. Благодаря этому появилась возможность закупить необходимое оборудование для проведения чемпионата WorldSkills Russia. Сельхозтехнику предоставила местная агрофирма.