В Мценске соревнуются профессионалы технических специальностей

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12:10, 4 марта 2021 года
В Мценске соревнуются профессионалы технических специальностейВ Орловской области проходит V региональный чемпионат WorldSkills Russia.
Одна из соревновательных площадок чемпионата молодых профессионалов организована на базе Мценского техникума агробизнеса и сервиса. Там меряются силами специалисты в эксплуатации сельскохозяйственных машин и ремонте легковых автомобилей.
На площадках трудятся студенты из пяти учебных заведений. Задача каждого - быстро и качественно выполнить задание. Всего нужно выполнить четыре модуля, на выполнение задания каждого модуля отводится по три часа.
В 2019 году Мценский техникум агробизнеса и сервиса выиграл грант Министерства просвещения. Благодаря этому появилась возможность закупить необходимое оборудование для проведения чемпионата WorldSkills Russia. Сельхозтехнику предоставила местная агрофирма.
Юлия Сабельникова