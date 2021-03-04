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12:20, 4 марта 2021 года

В Дмитровске автомобиль слетел с дороги

ДТП с переворотом произошло утром 3 марта.


С дороги в районе дома № 79 по ул. Братьев Оловянниковых умудрился слететь 67-летний автомобилист на ВАЗе. Съезд в кювет завершился опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы. Госпитализация не потребовалась. На месте ДТП работали сотрудники 18 ПСЧ.
 
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили травмы.
 
Фото ГУ МЧС по Орловской области



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