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12:20, 4 марта 2021 года В Дмитровске автомобиль слетел с дороги ДТП с переворотом произошло утром 3 марта.





С дороги в районе дома № 79 по ул. Братьев Оловянниковых умудрился слететь 67-летний автомобилист на ВАЗе. Съезд в кювет завершился опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы. Госпитализация не потребовалась. На месте ДТП работали сотрудники 18 ПСЧ. За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили травмы. Фото ГУ МЧС по Орловской области





Орловское Информбюро



