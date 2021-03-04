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12:35, 4 марта 2021 года Мценский техникум агробизнеса и сервиса отмечает столетний юбилей Одно из старейших учебных заведений Орловщины было создано в марте 1921 года.





Орловщина - регион сельскохозяйственный. Мценский техникум агробизнеса и сервиса - важная кузница кадров для развития этой отрасли. Здесь готовят трактористов, механизаторов, автомехаников. За всю историю существования учебное заведение подготовило к профессиональной деятельности более 40 тысяч человек. А началось все в марте 1921 года. Тогда в местной газете появилась заметка: «В Мценске открылся техникум». Только и название учебного заведения век назад было иное, и даже здание располагалось в другом месте. Сегодня техникум - это учебное заведение с современным оборудованием и профессиональными педагогами. Здесь учатся более тысячи человек. Филиалы есть в Болхове и Новосиле. Юноши и девушки осваивают семь специальностей и четырнадцать профессий. Появляются и новые направления: три года назад студентов начали готовить к службе в рядах МЧС России. Из-за пандемии вековой юбилей отметили скромно. В актовом зале прошел концерт с участием студентов и преподавателей. Праздничные мероприятия «на широкую ногу» обещают провести, как только наладится эпидобстановка.





Юлия Сабельникова



