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12:55, 4 марта 2021 года «Смотрите чаще друг на друга» В преддверии 8 марта рассказываем об орловских женщинах - красивых, мудрых, о тех, с кого можно брать пример молодому поколению. Одна из таких - Татьяна Комлева: человек слова и дела, ветеран труда и очаровательная дама.





Татьяна Комлева из тех женщин, которые свой возраст не скрывают. 83 года. За плечами - долгий жизненный путь, где были и горести и радости. Родилась в Орле, на улице Московской. Отец Татьяны Васильевны погиб на фронте. Матери пришлось нелегко: воспитывала двух дочерей одна. Зимой сестры в школу не ходили: не было тёплой одежды. Несмотря на это, сложное детство наша героиня вспоминает с теплотой. Татьяна Комлева, жительница г. Орла: «В гости ходили без приглашения, к застолью мог каждый прийти, никогда не закрывалась дверь в доме. Если мы убегали, закрывали дверь, а ключ обязательно клали под коврик». После школы было не до учёбы: сразу после 10 класса Татьяна Васильевна устроилась на чулочно-носочную фабрику. Успела потрудиться в нескольких цехах и даже участвовала в строительстве. По служебной лестнице дошла до руководящей должности. На предприятии женщина проработала больше сорока лет, до выхода на пенсию. Татьяна Комлева, жительница г. Орла: «Мне очень нравилась профессия вязальщицы. Это самая моя была любимая профессия. 14 станков и ты ходишь королевна среди этих станков. У меня для каждой машины было имя. Одна - Валя, другая – Маня». Там же, на фабрике, Татьяну заприметил будущий муж. Молодые курсанты из военной части пришли на экскурсию. Покорил юноша песнями под баян и аккордеон. В семье родились две дочки. Сейчас обе обзавелись семьями, живут в Туле. У Татьяны Васильевны есть внуки и правнуки. Но даже с чужими детьми она легко находит общий язык. Помогала воспитывать соседских ребятишек. До сих пор юные друзья часто наведываются в гости. Чтобы быть с ними на одной волне, недавно пенсионерка освоила компьютер. Однако молодежи советует реже смотреть на экран монитора, и чаще - другу на друга.





Юлия Сабельникова



