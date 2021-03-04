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13:05, 4 марта 2021 года В центре Орла из-за обрыва троллейбусной сети образовалась пробка Движение было затруднено в район улицы 1-й Посадкой.





Многотонную машину пришлось толкать к обочине, чтобы обесточенный троллейбус не блокировал дорогу. Как нам рассказали специалисты Трамвайно-троллейбусного предприятия, никто не пострадал. Ситуация могла возникнуть из-за того, что троллейбус объезжал ямы, появившиеся на дороге после зимы. После обрыва вся сеть была обесточена. На место прибыла ремонтная бригада.





Всеволод Трифонов



