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14:17, 4 марта 2021 года 20-летний орловец нашел смерть в выгребной яме Следственный комитет проводит проверку.





3 марта в Новодеревеньковском районе на территории частного домовладения в канализационной яме было обнаружено тело 20-летнего местного жителя. Предварительно установлено, что молодой человек, находясь по месту своего жительства на территории приусадебного участка, провалился в выгребную яму во время очистки канализации.



В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решении, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро



