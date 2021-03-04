20-летний орловец нашел смерть в выгребной яме

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14:17, 4 марта 2021 года
20-летний орловец нашел смерть в выгребной ямеСледственный комитет проводит проверку.
3 марта в Новодеревеньковском районе на территории частного домовладения в канализационной яме было обнаружено тело 20-летнего местного жителя. Предварительно установлено, что молодой человек, находясь по месту своего жительства на территории приусадебного участка, провалился в выгребную яму во время очистки канализации.
В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решении, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.
Орловское Информбюро