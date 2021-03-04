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14:46, 4 марта 2021 года

Орловцу присудили 16 лет колонии строгого режима за двойное убийство

Преступление было совершено в мае 2020 года.


Осужденный вместе со своей сестрой и ее супругом распивали спиртные напитки. В ходе возникшего конфликта мужчина несколько раз ударил своего шурина кулаком, а затем и ножом. От полученного ножевого ранения потерпевший скончался на месте преступления. Ставшая очевидцем происходящего женщина пыталась защитить своего супруга, однако ее брат ударил ножом и ее. Женщина скончалась через некоторое время.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя – прокурора Орловской области о виновности мужчины и назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, сообщает сайт прокуратуры Орловской области.

Приговор суда не вступил в законную силу.


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