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14:53, 4 марта 2021 года 43 старшеклассника будут представлять Орловскую область на заключительном этапе всероссийской олимпиады Школьники успешно преодолели региональный этап.





Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам проходил с 12 января по 25 февраля 2021 года. Испытание проходило по 22 общеобразовательным предметам. Участие в региональном этапе принял 881 ученик 9–11 классов. 43 человека стали победителями и 211 человек – призерами.



Победители и призеры регионального этапа олимпиады будут представлять Орловскую область на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



