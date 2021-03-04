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15:18, 4 марта 2021 года

В этом году в Орле построят два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа

Об этом сообщил сегодня начальник управления физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов.


Два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа (ФОКОТы) в городе Орле будут созданы в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Один из них построят на базе Городского спортивно-оздоровительного центра. На его создание выделят федеральные субсидии в объеме 20 млн рублей. В настоящее время администрацией города рассматриваются варианты выделения земельного участка для создания комплекса. Предусматривается финансирование из муниципального бюджета на подготовку основания и монтаж оборудования.

Также в Орле запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по ул. Рощинской. Строительство планируют завершить 20 декабря 2021 года. Общая сумма контракта составит 38,4 млн рублей. Этот комплекс будет включать круговую дорожку, хоккейную коробку, 4 площадки для пляжного волейбола, площадки для стритбола и гимнастических тренажеров, зону массовых стартов (спортивное ориентирование, лыжные гонки, легкоатлетический кросс), трибуны сборно-разборные на 100 мест с навесом. Также запланировано строительство административного здания с раздевалками. Общая площадь спортивного объекта составит 12,4 тыс. кв. м., сообщает информационный портал Орловской области.


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