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15:50, 4 марта 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Сегодня в центре Орла троллейбус пришлось толкать к обочине, чтобы не блокировать автодвижение.
- Вызов повышенной опасности. Как медики оказались в соседней палате с пострадавшими, которым оказывали помощь?
- Жизнь - на благо любимого города. В преддверии 8 марта мы рассказываем о женщинах, которые остаются примером.
- Целый век они растят мастеров. Мценский колледж отметил юбилей
- Современный Достоевский. В областной библиотеке выбрали самого внимательного читателя.
Вести-Орёл