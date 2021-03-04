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15:50, 4 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сегодня в центре Орла троллейбус пришлось толкать к обочине, чтобы не блокировать автодвижение.



- Вызов повышенной опасности. Как медики оказались в соседней палате с пострадавшими, которым оказывали помощь?



- Жизнь - на благо любимого города. В преддверии 8 марта мы рассказываем о женщинах, которые остаются примером.



- Целый век они растят мастеров. Мценский колледж отметил юбилей



- Современный Достоевский. В областной библиотеке выбрали самого внимательного читателя.



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