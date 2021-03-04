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16:00, 4 марта 2021 года

В Орле активисты преподнесли торт сотрудникам Перинатального центра

Так они хотели выразить медикам свою благодарность за их нелегкий труд и поздравить с наступающим праздником.


Торт для медиков испекла специалист Центра патриотического воспитания «Патриот-57» Яна Малкова. Как призналась девушка, выпечка - ее хобби. Кроме того, ее второй ребенок родился в Орловском перинатальном центре - так что это еще один повод отблагодарить врачей.

Евгений Поддубко, директор Центра патриотического воспитания «Патриот-57»: «Мы считаем, что врачи спасают жизни. А здесь врачи дают жизни. Мы чтим это, и решили поздравить их с наступающим праздником».

В этом году символ акции - апельсины и оранжевый цвет. Вот и торт - апельсиновый со сливочным кремом. Не маленький. Акушеры со стажем на вскидку могут почти без ошибок определить вес вручную. По их мнению, сладкий подарок оказался не меньше четырех килограммов.

Ежедневно сотрудники областного Перинатального центра принимают порядка десяти родов, в том числе и у мам, зараженных коронавирусной инфекцией. Но на свою работу не жалуются.

Ольга Гревцева, старшая акушерка: «Работа самая лучшая, самая прекрасная. Такой больше нет. Мы первые, кто принимает ребенка, кто дарит радость родителям, стараемся изо всех сил».

Александр Свистунов, руководитель Перинатального центра НКМЦ им. З. И. Круглой: «С начала этого года в стенах нашего роддома появилась 382 малыша. Мы очень рады этому показателю, но хотелось бы побольше. Пользуясь случаем, хочется обратиться к женщинам, поздравить их с 8 марта».

Торт в Перинатальном центре обещали съесть, как только будет подходящий момент, и никому не нужно будет принимать роды.


Татьяна Тимохина
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