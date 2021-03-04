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Главная » Новости

16:02, 4 марта 2021 года

Почти 732 млн рублей в этом году будет направлено на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды»

За эти деньги будут отремонтированы 142 двора и 40 общественных территорий в разных уголках Орловщины.


Планы реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» сегодня обсуждал губернатор Андрей Клычков с главами муниципалитетов на совещании в формате видеоконференцсвязи.

Из всех запланированных объектов подрядчиков пока нет лишь у пяти дворов и трех общественных территорий. По остальным - конкурсные процедуры завершены.

Самый большой объём работ в областном центре - на все дворы и парки Орёл получит 372 миллиона рублей. Среди самых значимых объектов - продолжение реконструкции Детского парка и пака Победы. Последний должен быть сдан 31 июля.

Всего на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» в Орловской области будет выделено почти 732 миллиона рублей, сообщает информационный портал Орловской области.


Антон Киселёв
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