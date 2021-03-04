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16:44, 4 марта 2021 года В Мценском районе вакцинацию прошли уже больше 1500 человек 930 из них получили оба компонента «Спутник V». Сейчас в районе прививают трудовые коллективы и постояльцев соцучреждений.





Три стационарных пункта и две мобильные бригады - такими силами в Мценском районе сейчас проходит вакцинация против коронавируса. За год её должны пройти больше 20 тысяч местных жителей.



Владимир Швец, главный врач Мценской ЦРБ: «Любой организованный коллектив, работающий вместе, находящийся в одном помещении, пользующийся одними входами и коридорами, остаётся потенциально опасным для инфицирования. А учитывая, что ограничения потихонечку снимаются, контакта между людьми становится больше».

Именно поэтому упор в данной работе медики сейчас делают на коллективы. В Тельченский психоневрологический интернат мобильная бригада приезжает уже в шестой раз. Как отмечают медработники, все получившие вакцину чувствуют себя хорошо.



Перед прививкой нужно пройти стандартную процедуру: измерение температуры, давления и сатурации. При отсутствии противопоказаний ставится укол.



Кстати, в Тельченском психоневрологическом интернате не было выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Некоторые сотрудники переболели, но инфекцию в интернат они не занесли.



Всего же в Мценском районе за год зарегистрировано больше 17 000 случаев заболевания ОРВИ и коронавирусом. Вакцинация амчан продолжается.





Антон Киселёв



