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16:56, 4 марта 2021 года Почти 9,5 тыс. орловцев завершили вакцинацию от COVID-19 О ходе прививочной кампании и коечном фонде рассказал сегодня во время заседания оперативного штаба глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин.





Согласно докладу чиновника, область получила 36 719 доз «Спутника V». Первый компонент введен 22 678 орловцам, 9 422 жителя региона полностью завершили вакцинацию, получив обе составляющие прививки.



В настоящее время вакцинация проходит в 28 медицинских организациях, расположенных по всему региону. Для вакцинации организованных коллективов и жителей глубинки действуют 26 мобильных прививочных бригад. Говоря о вакцинации в селах, Залогин отметил, что каждый день там прививаются в среднем 2,5 тысячи пациентов.



Также чиновник отметил в докладе тему обратного перепрофилирования коронавирусного коечного фонда. В настоящий момент к профильной деятельности вернули 400 мест, недавно депздрав озвучивал планы довести это число до 500 – 550 кроватей. В данный момент в регионе остаются развернутыми под коронавирус 1 466 мест – сообщает пресс-служба областной администрации.





Орловское Информбюро



