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16:58, 4 марта 2021 года

В Орле назвали причины попадания проездных в стоп-лист

Мэрия опубликовала список наиболее популярных случаев.


Как отмечает пресс-служба городской администрации, попадание карты в стоп-лист всегда означает нарушение правил пользования проездным. На начало месяца самыми частыми причинами стали:

• Покупка вместо безлимитного Единого социального проездного билета Единой транспортной карты на 30 поездок.

Разница в том, что ЕСПБ действует на все виды транспорта, ЕТК – только на городских (одно- и двузначных маршрутах). В случае поездки на трехзначных маршрутах или превышенном лимите у пассажира с ЕТК появляется задолженность перед перевозчиками, и карта попадает в стоп-лист.

• Нарушения в использовании проездных «Для пенсионеров» и «Для учащихся».

Имеют место быть аналогичные первому пункту случаи, только здесь лимит должен превысить 50 поездок. Трехзначные маршруты по этих проездным также небесплатны.

• Несвоевременная покупка проездного.

Продление или приобретение доступно с 15 числа каждого месяца, при этом, когда пассажир оплачивает поездку первого числа следующего месяца, его карта автоматически попадает в стоп-лист.

Все операции по проездному, включая погашение задолженности с последующим выведением карты из стоп-листа, доступны орловцам на сайте ric-orel.ru в «Личном кабинете пассажира». Кроме этого, для дистанционного решения вопросов без обращения в РИЦ, с 10 марта приступит к работе расширенный колл-центр (режим работы: без перерывов, праздников и выходных).

Адрес Центра обслуживания РИЦ: ул. Брестская, 12 (пн. – чт. с 9:00 до 18:00, пт. – с 9:00 до 17:00. Перерыв: 13:00 – 13:45).

Телефоны Центра обслуживания РИЦ (время работы идентично расписанию):

8-800-450-10-27 (звонок бесплатный);

8-920-085-65-49;

8-920-082-34-00.


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