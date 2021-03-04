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17:41, 4 марта 2021 года Клычков поручил стабилизировать эпидситуацию в Добринском психоневрологическом интернате Это поручение было дано региональным департаментам здравоохранения и соцзащиты на сегодняшнем заседании оперативного штаба.





Возможная вспышка COVID-19 или иного заболевания была выявлена в учреждении при подготовке проживающих там постояльцев к вакцинации. По словам главы регионального департамента соцзащиты Ирины Гаврилиной, у них обнаружили повышенную температуру и снижение сатурации. В связи с этим вакцинация была отложена, заболевшие сдали тесты на COVID-19. Их результаты ещё не известны.



По факту случившегося Роспотребнадзор проведет соответствующее расследование, а департамент соцзащиты – служебную проверку.



Как подчеркнула во время заседания Ирина Гаврилина, рабочая смена, заступившая на дежурство 20 февраля, не имела COVID-19, что подтверждалось результатами тестов – сообщает региональный информационный портал.





Орловское Информбюро



