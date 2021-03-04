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17:42, 4 марта 2021 года Поликлиники Орла озвучили номера телефонов для записи на вакцинацию от коронавируса Массовая вакцинация против новой коронавирусной инфекции началась в России 18 января. Привиться бесплатно может любой желающий.





Записаться на вакцинацию от COVID-19 орловцы могут несколькими способами:



- с помощью Единого портала государственных услуг «Госуслуги»



- на официальном сайте Департамента здравоохранения Орловской области в разделе «Электронная регистратура»



- по многоканальному телефону 122 (доб. 9)



- по телефону «горячей линии» Департамента здравоохранения Орловской области (4862) 40-20-56.



По телефонам поликлиник:



поликлиника №1 (ул. Московская, 27) — (4862) 54-26-83;



поликлиника №2 (ул. 8 Марта, 2; ул. Горького, 14) — 42-37-53, 42-37-57, 76-14-25;



поликлиника №3 (ул. Комсомольская, 33; ул. Комсомольская, 245; ул. Машкарина, 10) — 43-03-02;



поликлиника №4 (ул. Раздольная, 57) — 44-56-45.





Орловское Информбюро



