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17:42, 4 марта 2021 года

Поликлиники Орла озвучили номера телефонов для записи на вакцинацию от коронавируса

Массовая вакцинация против новой коронавирусной инфекции началась в России 18 января. Привиться бесплатно может любой желающий.


 Записаться на вакцинацию от COVID-19 орловцы могут несколькими способами:

- с помощью Единого портала государственных услуг «Госуслуги»

- на официальном сайте Департамента здравоохранения Орловской области в разделе «Электронная регистратура»

- по многоканальному телефону 122 (доб. 9)

- по телефону «горячей линии» Департамента здравоохранения Орловской области (4862) 40-20-56.

По телефонам поликлиник:
поликлиника №1 (ул. Московская, 27) — (4862) 54-26-83;

поликлиника №2 (ул. 8 Марта, 2; ул. Горького, 14) — 42-37-53, 42-37-57, 76-14-25;

поликлиника №3 (ул. Комсомольская, 33; ул. Комсомольская, 245; ул. Машкарина, 10) — 43-03-02;

поликлиника №4 (ул. Раздольная, 57) — 44-56-45.


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