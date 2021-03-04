Главная » Новости



17:49, 4 марта 2021 года В Орле на два дня перекроют переулок Маслозаводской Движение полностью закроют с 6 по 8 марта.





Причиной запрета проезда стал ремонт дорожного полотна.

мэр г. Орла Юрий Парахин. «Я понимаю, что это одна из основных трасс для движения большегрузов, но без перекрытия провести работы качественно и быстро не получится. Прошу отнестись с пониманием! О времени сообщу дополнительно», – прокомментировал запрет

Кроме этого, с сегодняшнего дня по 9 марта ограничено движение на Болховском и Наугорском шоссе, улицах Максима Горького, Генерала Родина, Цветаева, Комсомольской (на участке от Карачевского шоссе до Кромского шоссе), Брестской и Октябрьской, а также на Тургеневском мосту. Причины все те же – ремонт дорожного полотна, сообщает информационный отдел мэрии.





Орловское Информбюро



